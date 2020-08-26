Кабмин официально продлит карантин в Украине до 1 ноября

В Украине карантин продлят еще на два месяца.

Карантин в Украине в связи с ростом количества больных COVID-19 официально продлят до 1 ноября 2020 года. Ограничительные меры будут действовать до 31 октября включительно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду, 26 августа. Он подчеркнул, что карантин останется адаптивным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Адаптивный карантин позволяет нам держать баланс между ограничениями и нормальной жизнью. Но увеличение заболеваемости заставляет нас действовать более решительно. Ограничения и зонирование будет действовать как минимум до 1 ноября. Карантин будет действовать в той форме, как мы сейчас его применяем", – пояснил глава правительства.

Также, по словам Шмыгаля, в рамках борьбы с пандемией Украина до конца сентября закроет границу на въезд для иностранных граждан за исключением определенных их категорий, например дипломатических работников.

Еще одна новация, которая ждет украинцев, – запрет работы ночных клубов и дискотек. В то же время глава правительства подчеркнул, что это не будет касаться заведений общепита. Речь идет только о тех заведениях, где совершенно не соблюдаются карантинные ограничения. За ними будет строго следить полиция.

Кроме того, глава правительства предупредил, что 27 августа будет рассмотрен запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умани.

Напомним, что идея о продлении карантина была озвучена Шмыгалем 25 августа во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства поддержал такие меры безопасности из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Особое внимание было уделено вопросам запрета работы ночных клубов и концертов. Вместе с тем президент отмечал, что формат карантина должен оставаться адаптивным и не обременять бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине официально подтверждено 110 085 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 670 выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 354 человека (+36 за сутки), а 53 454 пациента (+584) полностью побороли болезнь.

В мире же количество больных коронавирусом превысило 24 млн человек. Только за минувшие сутки было выявлено 240 тыс. новых инфицированных.

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