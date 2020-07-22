Кабмин объявил о продлении карантина в Украине: решение примут сегодня

В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.

Об этом на заседании правительства в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в стране.

"Сегодня на повестке дня также планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет контролировать уровень заболеваемости", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что в нашей стране каждый день проводят от 20 до 30 тысяч тестов на COVID-19.

"Скоро мы дойдем к отметке 1 млн тестов с начала эпидемии", – отметил чиновник.

Позже на заседании Кабмина утвердили продления карантина до конца лета.

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