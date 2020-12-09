Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят

Локдаун в Украине собираются ввести с 8 января по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали так называемыми зимними каникулами ради безопасности граждан.

Принять соответствующее решение Кабинет министров собрался на заседании в среду, 9 декабря. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале КМУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"До конца года осталось три недели и правительство решило не вводить жесткий карантин. Но с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодне-рождественских праздников.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос и доставку, и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объясняют, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Ранее в Минздраве заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна.

Но уже сегодня медучреждения в областях едва справляются с наплывом больных:

Коронавирус продолжает душить Одесщину. Врачи говорят, что там "некому выносить тела, медики не успевают подойти к живым".

В Черновцах, чтобы лечиться от коронавируса, больным приходится продавать имущество.

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