Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят

Кабинет министров решил, что введет жесткий карантин (локдаун) в Украине с 8 января по 24 января 2021 года.

Решение об этом правительство приняло на заседании в среду, 9 декабря. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале КМУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"До конца года осталось три недели и правительство решило не вводить жесткий карантин. Но с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос и доставку, и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, ТРЦ, фитнес-клубов;

проведение массовых мероприятий и программ;

В то же время продолжат работать:

общественный транспорт (с ограничениями для "оранжевой" зоны)

продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

Отметим, что в СМИ был опубликован документ, в котором были прописаны возможные запреты во время локдауна.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и каковы условия его введения.

Напомним, что в Минздраве Украины заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна.

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