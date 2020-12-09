Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят
Кабинет министров решил, что введет жесткий карантин (локдаун) в Украине с 8 января по 24 января 2021 года.
Решение об этом правительство приняло на заседании в среду, 9 декабря. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале КМУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"До конца года осталось три недели и правительство решило не вводить жесткий карантин. Но с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:
кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос и доставку, и заведений питания в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, ТРЦ, фитнес-клубов;
проведение массовых мероприятий и программ;
В то же время продолжат работать:
общественный транспорт (с ограничениями для "оранжевой" зоны)
продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.
Отметим, что в СМИ был опубликован документ, в котором были прописаны возможные запреты во время локдауна.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и каковы условия его введения.
Напомним, что в Минздраве Украины заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна.
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