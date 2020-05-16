Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено

Карина Бондаренко Общество 11:59, 16.05.2020 Обновлено: 12:46, 16.05.2020

Кабинет министров обнародовал изменения в постановлении об ослаблении карантина в Украине от 11 марта.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на постановление №377 от 14 мая 2020 года, опубликованное на Правительственном портале. Теперь украинцам разрешили передвигаться не более чем по восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.

В Украине ослабили карантин

Кроме того, разрешается:

  • Предоставление услуг общественного питания на летних площадках, под тентами и на верандах. При этом необходимо обеспечить расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения. Размещать можно не более четырех человек за одним столом, без учета детей до 14 лет.

  • Вышеперечисленные услуги с адресной доставкой и заказами на вынос разрешается осуществлять, если субъект хозяйствования является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов". При этом необходимо обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты – лица, глаз и рук, а также контролировать пребывание посетителей в защитных масках или респираторах, соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия.

Постановление Кабмина

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.

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