Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина в Украине: что разрешено

Кабинет министров обнародовал изменения в постановлении об ослаблении карантина в Украине от 11 марта.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на постановление №377 от 14 мая 2020 года, опубликованное на Правительственном портале. Теперь украинцам разрешили передвигаться не более чем по восемь человек, кроме случаев служебной необходимости.

В Украине ослабили карантин

Кроме того, разрешается:

Предоставление услуг общественного питания на летних площадках , под тентами и на верандах. При этом необходимо обеспечить расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения . Размещать можно не более четырех человек за одним столом , без учета детей до 14 лет.

Вышеперечисленные услуги с адресной доставкой и заказами на вынос разрешается осуществлять, если субъект хозяйствования является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов". При этом необходимо обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты – лица, глаз и рук, а также контролировать пребывание посетителей в защитных масках или респираторах, соблюдать санитарные и противоэпидемические мероприятия.

Постановление Кабмина

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.