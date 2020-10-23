Кабмин назначил заместителем главы Госкино неизвестного экс-милиционера – продюсер

Заместителем Государственного агентства по вопросам кино Кабмин назначил бывшего оперативного работника правоохранительных органов.

Об этом в Facebook сообщил бывший первый заместитель главы Госкино продюсер Сергей Неретин. Он отметил, что информации о новом чиновнике в интернете найти невозможно.

"Вчера утвердили заместителя председателя Госкино – это Сергей Стороженко! "А кто это?", – спросите вы... Гугл в помощь, но не в этот раз. И поскольку журналистики в этой стране тоже нет, то я вам приоткрою завесу очередного идиотского Зе-решения – это бывший оперработник", – написал Неретин.

Он добавил, что теперь делами кино в Украине управляют налоговик, юрист и милиционер.

Напомним, 21 октября Кабинет Министров Украины назначил Сергея Анатольевича Стороженко заместителем главы Государственного агентства по вопросам кино "путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина".

Замглавы Госкино назначили Сергея Стороженко Facebook Сергея Неретина

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января 2020 года правительство назначило нового председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Ею стала Марина Кудерчук. Большую часть времени она работала в налоговой.