Кабмин нашел замену Вятровичу: кто стал главой Института нацпамяти

В среду, 4 декабря, Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Об этом в Facebook бывший глава института Владимир Вятрович, который стал народным депутатом.

"Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", – сообщил Вятрович.

33-летний Антон Дробович является специалистом по современным коммуникациям. Руководил образовательными программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова, эксперт Института общественно-экономических исследований.

Дробович приходится автором цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

Антон Дробович ZIK

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

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