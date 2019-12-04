Кабмин нашел замену Вятровичу: кто стал главой Института нацпамяти

В среду, 4 декабря, Кабинет министров Украины назначил новым главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.
Об этом в Facebook бывший глава института Владимир Вятрович, который стал народным депутатом.
"Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", – сообщил Вятрович.
33-летний Антон Дробович является специалистом по современным коммуникациям. Руководил образовательными программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова, эксперт Института общественно-экономических исследований.
Дробович приходится автором цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Антон Дробович
ZIK
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.
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