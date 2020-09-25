Кабмин может открыть границу для иностранцев – СМИ

В ближайшее время Кабинет министров может принять решение об отмене полного запрета на въезд в Украину для иностранных граждан, который вступил в силу 28 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в правительстве. Так, ожидается, что якобы с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет.

Когда точно решение будет принято, пока неизвестно. Однако, по словам собеседников издания, есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

Иностранцев могут приравнять к украинцам, которые возвращаются из-за границы. Сейчас для украинцев действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда в перечень стран со значительным распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии.

Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Напомним, Кабинет министров 28 августа решил ограничить въезд для граждан других стран, чтобы "остановить импорт" коронавируса, ведь в последнее время в стране наблюдается значительный и стабильный рост количества заражений.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что границы могут открыть, когда хотя бы в течение двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости COVID-19.

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