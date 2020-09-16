Кабмин изменил критерии для определения карантинных зон

Кабинет министров Украины изменил критерии установления зон адаптивного карантина в регионах.

Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

Теперь наивысший уровень ограничения для “красной” зоны будет вводится, если уровень заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превысит средний по Украине.

Перечень ограничений в "красной" зоне из определенных Кабмином будут определять совместно с регионом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Проектом акта предлагается внести изменения в постановление правительства от 22 июля №641 и предусмотреть, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях региона в течение 5 дней подряд и превышения среднего уровня заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в пять раз", – пояснил Степанов.

Он уточнил, что ограничительными мерами в "красных" зонах может быть закрытие всех сфер или постепенное ограничение некоторых сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни.

В настоящее время, по данным Минздрава, общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 96,8 на 100 тыс. населения при допустимой норме в 40 на 100 тыс.

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