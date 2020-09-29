Кабмин и Мемориальный центр "Бабий Яр" подписали меморандум о сотрудничестве

Глеб Иванов Общество 16:01, 29.09.2020

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в присутствии президента Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-центре "Бабьего Яра", подписание состоялось непосредственно на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру и открытия масштабной аудиовизуальной инсталляции, которую представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

При обсуждении мемориала президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Нельзя забывать трагедию Бабьего Яра. Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века. Мы все должны понимать, что повтора этого нельзя допустить ни в современном мире, ни в будущем".

В меморандуме указано, что сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра как символа Холокоста и других трагедий периода Второй мировой войны, является неотъемлемой составляющей памяти еврейского народа, национальной памяти украинского народа, а также других народов мира, которые стали жертвами и свидетелями преступлений нацистского режима.

Приветствуя и поддерживая инициативу и создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обе стороны признали необходимость объединения усилий украинского общества, государства, международного сообщества, международных и украинских организаций, занимающихся исследованием и изучением Холокоста и трагедии Бабьего Яра, направленных на сохранение и восстановление исторической памяти, чтобы она стала постоянным напоминанием о цене, которую люди платят ради мира.

"Это нельзя назвать бедствием, подобным урагану или наводнению. Это было одним из самых массовых убийств в истории. Но потом было совершено еще одно преступление – преступление сокрытия и забвения, чтобы мир никогда об этом не узнал. Вот почему сегодняшняя церемония столь важна. И вот наконец мы подходим ко времени, когда эти замученные души наконец будут отмечены мемориальным музеем Холокоста мирового уровня", – подчеркнул во время подписания Меморандума Рональд Лаудер.

В ходе торжественной церемонии Зеленский принял участие в открытии масштабной аудиовизуальной инсталляции, посвященной памяти жертв Бабьего Яра. Инсталляцию на территории урочища по случаю 79-й годовщины трагедии представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Церемонию открытия подготовил украинский театральный режиссер Влад Троицкий. Автор идеи и концепции инсталляции – Украины-британский медиахудожник Максим Демиденко. Также над созданием инсталляции работал коллектив представителей из Украины, Израиля, США, Великобритании, в состав которого входят Денис Шибанов, Даниэл Меир, Ник Акорн, Сергей Круценко, Алексей Макухин, Антон Байбаков, Игорь Маханьков, Арина галанцев, Ицхак Хельфгот, Янки Леммер Адам Шефлен, Ноам Енбар, Майа Дуниц и другие.

В основе инсталляции символ Древа Жизни, который встречается в большинстве религий и мифологий мира. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко это Дерево может быть уничтожено, его ветви поломаны. Колонны прострелены сотней тысяч шаров того же калибра, от которых погибли люди в Бабьем Яру. Инсталляция действует 24/7 и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.

Для аудиоинсталяции было создано алгоритм перевода имен погибших в звук по принципу гематрии. Каждая буква в алфавите иврита имеет свое число. Имена погибших переводятся в цифры, которые задают высоту звука. Они воспроизводятся электроакустическим органом. На этот фон накладываются композиции современных украинских композиторов, а также Равеля, Шнитке, Шостаковича. Также звучат архивные аудиозаписи Киева, уникальные довоенные песни на идише, ритуальная библейская музыка, украинские и цыганские поминальные песни и тому подобное.

Еще один фрагмент аудиоинсталяции, расположенный на Дороге Скорби и на площади у памятника "Менора", построенный совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр". Эта аудиоинсталяция представляет собой источник звуков, которые звучат из десятков динамиков, проговаривая имена погибших. Женские, мужские, детские голоса, слышно с разных сторон, создают ощущение хора. Они дополняются песнопениями Хазан и традиционными поминальными песнями.

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтированы известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоганнесом Гелла в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 года. Благодаря этим монокулярам теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

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