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26 марта • обновлено в 17:59
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Кабмин хочет забрать 500 млн у украинских ученых, которые могли бы исследовать коронавирус

1.9т
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Кабинет министров Украины планирует урезать финансирование ученых и забрать 500 миллионов гривен, которые могли бы пойти на разработку тестов на коронавирус. Также деньги планируют снять и с программы приоритетных научных исследований.

Об этом в своем Facebook написал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украини Антон Сененко. Он подчеркнул, что правительство целенаправленно пытается уничтожить образование и науку в стране.

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Так, одно из предложений Кабмина Дениса Шмыгаля – снять финансирование Национального фонда исследований. Это та платформа, которая помогает украинским ученым проводить исследования в разных сферах. В том числе и в сфере молекулярной биологии и генетики, которая бы смогла улучшить отечественную медицину в борьбе с коронавирусом.

"Помогут только оснащенные лаборатории, реактивы, клеточные культуры и высокооплачиваемые специалисты с микроскопами, пипетками, пробирками и тому подобное. Именно эти 500 млн грн совершенно спокойно можно направить на программы поддержки медико... био... вирусо... или другого направления в рамках НФД, развивать способность делать тесты на коронавирус, вакцины, лекарства и тому подобное. Нет. Кроме того, до сих пор недофинансирована разработка тестов, правительство намерено уничтожить и НФД. Это, по сути, роковой удар для всей реформы науки, так как науки без денег не бывает, а развитого государства без науки – тем более", – возмущается Антон Сененко.

Также финансирование планируют урезать и с программы "Поддержка приоритетных научных исследований".

"Для людей в теме, замечу, что это не шифр 1230, а 1390. Для рядовых граждан – это, фактически, базовое финансирование науки в университетах. Оставить хотя бы на медицинские... био ... и другие исследования? Ага, сейчас. Сколько разговоров ходило о том, чтобы развивать это направление, а заканчивается все так прозаично", – подчеркнул ученый.

В профильном комитете Верховной Рады по вопросам науки и инноваций уже резко отреагировали на предложение Кабмина. Глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак заявил, что такое решение может де-факто похоронить отечественное образование. Он перечислил целый ряд статей бюджета, которые хотят урезать из-за сложной экономической ситуации.

"Мы понимаем необходимость пересмотра бюджета в связи с эпидемией, и готовы совместно работать над поиском оптимального решения. Но мы поддерживаем коллег из комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и выступаем против идей, которые ставят под угрозу существование образования, науки и культуры в Украине. Призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций с депутатами профильного комитета и представителями Министерства образования и науки", – написал Бабак.

По информации OBOZREVATEL часть народных депутатов от "Слуги народа" резко отказались голосовать за такое распределение бюджета и попросили Кабмин полностью переписать свой план перераспределения финансирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые успели создать отечественный тест для выявления COVID-19.

  • В Институте вынужденно отправляют своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки денег.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Это потому, что им паника по поводу вируса нужна. Эта свора всерьёз рассчитывает всех убедить, что вокруг все поголовно заражены и спасти всех теперь может только клоунская власть, которой надо отдать все, что осталось, с земли начиная
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