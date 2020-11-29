Кабмин хочет ввести "интеллектуальный локдаун" в Украине, – Арахамия

Мирослав Семенюк Общество 15:29, 29.11.2020 Обновлено: 15:55, 29.11.2020

В Украине, скорее всего, будет введен так называемый "интеллектуальный локдаун".

Как заявил в эфире "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вероятность введения локдауна – 90% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правительство заявляет о некоем "интеллектуальном локдауне". То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности, относительно общественного транспорта", – сказал он.

По словам Арахамии, если ввести локдаун условно завтра, то в случае остановки общественного транспорта будут огромные трудности с развозкой людей на работающие предприятия.

"Но если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще эта проблема снимается сама, с точки зрения последствий и неудобств для людей. Конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина сделала золотой дубль на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

В "Слуге народа" намекнули на продление карантина выходного дня

СБУ рассекретила архивы СССР о переписи населения после голодоморов в Украине

Кабмин хочет ввести "интеллектуальный локдаун" в Украине, – Арахамия

ДТП с семьей священника: украинцев разгневало поведение водителей, которые не пропускали скорую