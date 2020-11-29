Кабмин хочет ввести "интеллектуальный локдаун" в Украине, – Арахамия
По словам Арахамии, вероятность введения локдауна в Украине очень высокая
Он будет скорректирован на реалии в каждом регионе
Это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике
В Украине, скорее всего, будет введен так называемый "интеллектуальный локдаун".
Как заявил в эфире "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вероятность введения локдауна – 90% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Правительство заявляет о некоем "интеллектуальном локдауне". То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности, относительно общественного транспорта", – сказал он.
По словам Арахамии, если ввести локдаун условно завтра, то в случае остановки общественного транспорта будут огромные трудности с развозкой людей на работающие предприятия.
"Но если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще эта проблема снимается сама, с точки зрения последствий и неудобств для людей. Конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", – добавил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне, во время совещания глав фракций Верховной Рады обсуждался вопрос введения локдауна. Парламентарии отметили, что это чувствительный вопрос и они ждут конкретных дат от правительства.
Арахамия заявил, мол, карантин выходного дня могут скорректировать и продлить, если окажется, что он был неэффективным. Доклад по итогам ограничительных мер в Верховной Раде заслушают на следующей неделе.