К семейному врачу так и не дозвонилась: украинка рассказала о своем опыте лечения коронавируса

Украинка лечилась от коронавирусной инфекции с помощью мобильного приложения мониторинга здоровья, поскольку не смогла дозвониться до своего семейного врача.

Как оказалось уже после выздоровления, доктор находилась на больничном, поэтому не брала трубку. О своем опыте пресс-секретарь киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, радиоведущая Злата-Зоряна Паламарчук рассказала на странице в Facebook.

Девушка получила отрицательный результат ПЦР-теста на 13 день болезни. По словам Паламарчук, первые семь дней у нее отсутствовало обоняние и была повышенная температура тела. После чего обоняние вернулось, а еще семь дней сопровождались температурой тела 37,1.

"Ориентировочно на 7-8 день болезни сделала КТ, которая показала незначительную двустороннюю пневмонию. Для того, чтобы понять присоединилась ли бактерия к вирусной пневмонии, которую провоцирует коронавирус, сдала комплексный гематологический анализ, D-димер, С-реактивный белок, прокальцитонин, коагулограмму", – написала она.

Результаты анализов показали отсутствие бактериальной пневмонии. Паламарчук отметила, что не пила антибиотики. Также девушка рассказала, что ей выписали врачи в мобильном приложении.

"Мое лечение: постоянно чаи с имбирем и лимоном, свежесваренные компоты, чай из бузины черной (все без сахара). Витаминный комплекс "Квадевит", цинк, витамин D, "Аспирин кардио". На протяжении 14 дней измеряла сатурацию и делала дыхательные упражнения", – поделилась киевлянка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пища с большим содержанием углеводов, в особенности – сладости, может вызывать более тяжелое течение коронавирусной болезни, поскольку сгущает кровь.