Весь ужас классического подхода изучения истории состоит в том, что нельзя "оскорблять" заблуждения ученых прошлого. Нельзя оспаривать истины, ставшие по некой неписанной договоренности - незыблемыми. Нельзя оспаривать справедливость истин, даже если они и по сути и по содержанию - ложь!

Из-за этой "научной" догмы, буквально все "новые" научные работы пестрят огромными кусками плагиата, который при этом является необходимым условием допуска такой работы к защите. Звучит это безумно, но факт остается фактом - большинство научных работников сегодня просто тиражируют общепринятую ложь. Ложь, которая не опорочит имен их учителей, и учителей их учителей. А ведь никто не хочет признавать, что из страха быть высмеянным или даже изгнанным, он признавал ложь, прикрывал ложь, способствовал ее популяризации!

По этой и многим другим причинам мы сегодня сталкиваемся с огромными трудностями пытаясь вернуть украденное. Пытаясь вернуть отобранное Москвой у Украины имя - Русь! Пытаясь вернуть Руськую церковь - Руси Украине, и навсегда попрощаться с "братьями".

Большинство бороться за правду отказывается, и как в свое время Грушевский пишут под диктовку Кремля, удобную ей историю. Историю, которую мы сегодня не смеем оспаривать. Или все таки посмеем?

Посмеем! И покажем, что даже один человек способен найти и показать как подделывалась история. Как многие столетия насаждалась ложь. Покажем, что найти иголку в сене можно. Главное знать, что она там есть!

Миф 1: Начало государственности России

Википедия указывает на то, что Москва считает началом своей государственности год в котором финно-угорские и славянские племена населявшие Новгород призвали на княжение варяжского князя Рюрика. При этом, обосновывают они данную идею о начале наличием записи в первоисточнике, который по мнению исследователей был создан в середине XVI века, и это первое популярное заблуждение, ставшее доказательством.

Вторая проблема данной версии состоит в том, что в середине IX века не было Новгорода.

Третья, в том, что о варяге Рюрике сами варяги ничего не знают.

Но все как бы ничего, если не ответить себе на 2 вопроса:

Почему Москве так важен Новгород?Почему выбран именно 862 год?

Новгород, несмотря на то, что был завоеван Москвой только в конце XV века, считается неотъемлемой частью России, а следовательно Москве проще дальше строить легенду о своей древности, ибо якобы Новгород - исконно московская вотчина.

С Киевом ситуация неудобная.

Во-первых, он без малого 300 лет мешал Москве наделить себя именем митрополии.

Во-вторых. Киев был и остается столицей Руси Украины.

С годом ситуация еще веселее!

В 862 году моравский князь Ростислав отказался от латинской версии христианства в пользу греческой, при условии, что Константинополь признает возможность общения с Богом на нетрадиционном на то время славянском языке. То есть, получается, Россия признает годом начала своей государственности - год в котором Великая Моравия получила право на государственный язык, и соответственно язык религии!

Язык = Государство!

Тут надо отметить, что Рим такую возможность категорически отверг. Но почему же Константинополь был более лоялен? Проблема была в том, что Фотий собственно положил начало борьбе за сердца и души славян, его действия привели к первому большому разрыву между Римом и Константинополем, к событию, более известному как "Фотиева схизма".

Миф 2: Крещение Руси

Согласно общепринятой московской мифологии Русь крестили в 988 году. Этот праздник на России всегда отмечают с таким размахом, как будто бы он имеет какое-то отношение к Москве.

Так вот это форменная чушь!

Константинопольский Патриарх Фотий, в 867 году, в окружном послании объявил, что "Русь... ныне сделались христианами, и приняли себе епископа"!

При этом, речь не шла ни о каком Новгороде ни о Киевской Руси. Русью Фотий называл то место, где княжили Аскольд и Дир, задолго до того, как в 862 году "появилась Россия".

Руськая (Киевская) митрополия впервые упоминается в 891 году 60-й в списке кафедр, подведомственных патриарху Константинопольскому.

61-й упоминают Руськую (Киевскую) епархию в уставе императора Льва, правившего во Втором Риме в 886-912 годах.

В 959 году, будущий император Священной Римской Империи Оттон I, а на тот момент король Германии, удовлетворив прошение руськой княжны Ольги, отправил, не в Новгород, ни в Полоцк и не в Москву, а именно в Киев епископа Либуция! В начале 961 года епископ Либуций умер, и на смену ему прибыл новый руський (ругийский) епископ Адальберт, который впоследствии стал первым архиепископом Магдебурга.

То есть, в 988 году в Киеве уже было как минимум две кафедры!

Что еще интересно, первые митрополиты из Константинополя прибыли в Киев только в 1037 году.

Касательно того, кто и как крестил Владимира. То тут еще масса нелепиц, мифов и небылиц, разобрать которые можно весьма легко.

На тот момент не было никакого разделения веры не было! Не было ни церкви Востока, ни Запада! Была единая христианская церковь.

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Но! Киевского князя Владимира принять христианство соблазнил именно Константинополь! Владимир в очередной раз громил Византию, которая была ослаблена войной с болгарами, и последующим мятежом военачальника Варды Фоки. Византийскому императору Василию II крайне необходим был не просто мир с Русью, ему просто жизненно необходима была военная помощь! Как поступали византийцы в последствии с царями Орды, так поступили они и с Владимиром, соблазнив его возможностью стать равным им. Стать императором, через брак с сестрой императора Анной.

Вот только так как брачная церемония проходила в церкви, как вы понимаете Владимиру пришлось принять все условия христианского обряда.

Ответ на вопрос, кто именно крестил Владимира дает название первого заложенного по данному случая храма: Десятинная церковь. Обычай церковной десятины был свойствен католической церкви, и никогда византийской. Данную версию подтверждает тот факт, что в 1037 году, прибывшие из Константинополя священники, освятили Десятинную повторно.

И еще:

Изображение на фреске: "Святые Кирилл и Мефодий вносят мощи святого Климента в Рим".

А вот отрывок из "Слова на обновление Десятинной церкви" (XI веке):

…"Церковное солнце, своего угодника, а нашего заступника, святого, достойного этого имени, священномученика Климента от Рима в Херсонес, а от Херсонеса в нашу Руськую страну привел Христос Бог наш, преизобильной милостью Своею для спасения нас, верующих"…

Миф 3: Киевская Русь

Конечно этот миф требует отдельного расследования, но давайте я постараюсь сделать это максимально лаконично.

Киев и Русь по сути есть синонимы. То бишь, топоним Русь имел конкретную привязку к местности, и ни Чернигов, ни Смоленск, ни Новгород Русью не были!

Несколько примеров:

В 1174 год Суздальский князь Андрей Боголюбский, отвечая на обращение князей Ростиславовичей, говорит:

"Подождите немного, я послал к братьям своим в Русь. Как мне весть будет от них, тогда и дам ответ".

Позже, после смерти Андрея Боголюбского, придворный человек Кузьмин говорит:

"Уже тебя, хозяин, пахолки твои не признают. Не так, как когда-то, когда купец приходил из Цесарограда, и из других краев, и из Руськой земли".

А бояре из Владимира-на-Клязьме вторят ему:

"Князь наш убит, а детей у него нет, сынок его в Новгороде, а брат его на Руси".

В 1415 году Витовт, Большой князь Литовский, увидев, что митрополиты, придя из Москвы в Киев, забирают из Святой Софии все, что красиво и в Московскую землю относят , чтобы не преуменьшалось богатство в земле Руськой , приказал выбрать своего митрополита.

То есть, Киевская Русь - это масло-масляное. Русь и Руськая земля - это Киев.

Термин Киевская Русь придумал российский историк Соловьев и использовал его в своей 29-томной "Истории России с древнейших времен", изданной в 1851 году, как раз в тот момент, когда идею Третьего Рима начали камуфлировать под идею Святой Руси. Столь популярную тогда среди славянофилов и панславистов и других адептов Третьего Рима. Там же у Соловьева вы найдете Суздальскую Русь, Черниговскую и Ростовскую. Что как вы понимаете есть очередная чушь.

Что еще интересно!

Названия "Великая Русь" и "Малая Русь" придумали не в Москве. В 1361 грду константинопольский патриарх учредил две митрополии:

"Микра Русия" (Малая Русь) с центром в Новгородке и Галиче"Мегале Русия" (Великая Русь) с центром в Киеве!

4. Преемственность Руси

В 860 году Русь, под предводительством киевских князей Аскольда и Дира пошла на Царьград. Русь не потерпела поражение под Царьградом из-за разразившейся бури, а даже наоборот, как свидетельствует сам Фотий, и многие другие греческие и западноевропейские источники, вернулась домой с триумфом! С триумфом и новой религией!

Самое важное: все это происходило ДО мифического призвания варягов править на Руси, которая почему-то, по московской версии - Новгород!

Получается, что Киев уже назывался Русью до призвания варягов!

Москва все время пыталась объяснить почему Киев переехал в Москву. Для этого не только тиражировались Руси и придумали миф о Новгороде, но и написали целый ряд теорий миграции Руси!

В частности, московский баснописец Погодин изобрел миф, согласно которому, после нападения монголо-татар руськое население Киева и всего поднепровья бежало в Москву! В город основанный булгарином Кучкой и названый так, ибо многия мечети там стояли!

Погодин считал, что современное население Руси Украины - украинцы, спустились с гор Карпат и заняли освобожденные беглыми руськими территории! И раз так, то Москва обязана была себе "вернуть" Киев.

Что примечательно, на деньги царя Погодин организовал во Львове, в 1838-1840 годах кружок мосвофилов. В "Погодинской колонии" активно обсуждались идеи присоединения Галицкой Руси к Российской Империи, подымались вопросы этнического и языкового единства Галиции и Москвы, но без Украины!

Перу Погодина, кстати, принадлежит обоснование российской государственной шовинистической теории "Официальной народности", которую вкратце можно отобразить словами: "Православие. Самодержавие. Народность".

Заметьте: Это расшифровка цветов российского имперского флага: "Белый. Желтый. Черный"!

А также, обратите внимание, не народ, не нация, а народность! Как бы намек на неоднородность массы рабов Третьего Рима и на неограниченные возможности такого решения - добавлять в рабы новые народы и нации!

Если не перечислять сколько раз и где упоминали себя властителями Руси - Киева, литовские и польские князья да короли и остановится только на вопросе, когда Москва стала Русью, то первым, якобы законным, всея Руси царем себя назвал себя Иван Грозный.

Почему он так себя назвал? Читаем дальше:

5. Руський - не житель Руси и не ее раб!

Удивительно как, в договоре Олега с греками 911 года нет никаких "русских", но есть русины. Во всех документах ВКЛ - русины. Путешественник Афанасий Никитин - русин! Богдан Хмельницкий - русин! Ян Щасний Гербурт - русин!

И это правильно, ибо житель Руси - русин. А верующий Руськой церкви - руський, на московский манер "русский".

Руськими были не только язык, но и вера и Правда! Русь - Киев, стали новым славянским Иерусалимом, за обладание которым Москва не одно столетие билась с ВКЛ!

Руськими были жители Руси, Польши, Новгорода, Литвы, Москвы, но не потому что они жили в Киева, а потому, что руськими они были по вере! Руськой вере!

Вот отрывок донесения фельдмаршала Бориса Шереметева, посланного Петру летом 1703 года:

"Ручськие мужики к нам неприятны, многое число беглых из Новгорода, и с Валдая, и ото Пскова, и добрее они к шведам, нежели к нам"!

Московский военачальник, будущей Православной Империи называет оказывающих им сопротивление не чухной, а по вере - руськими! И это XVIII век!

Термин "русский" был придуман Москвой как раз для названия "народности" - некой безликой, безнациональной общности отвергшей свои корни ради возвышения Третьего Рима - якобы Святой, якобы Руси!

6. Законен ли Московский и всея Руси патриархат?

В 1439 году, московский князь Василий Темный, отверг положения Ферраро-флорентийской Унии, объединившей церкви Запада и Востока, изгнал законного митрополита Исидора, и дождавшись смерти константинопольского императора, сам назначил митрополитом местного епископа Иону.В 1461 году, никем не признанная, по сути, мракобесная церковь Москвы провозгласила Московскую Митрополию, сама выбрала себе Митрополитом Иону, и она же по произвольному решению самоизбранного митрополита стала называться Руськой Митрополией. По какой причине? По причине названия веры - Руськой веры!В 1589 году, шантажом и прямой угрозой жизни Патриарха Константинопольского Иеремии, Борис Годунов вынудил того признать законность московской митрополии.В 1686 году шантажом и взятками подчинила себе Киевскую митрополию.

4 эпизода одного преступления. 4 эпизода, которые требуют правосудия. 4 эпизода, которые отвергают любые претензии Москвы на право руководить церковью Руси Украины.

Подводя итоги

Собственно зачем и почему весь этот текст? Да по все тому же поводу. По поводу обретения свободы от Москвы.

Сегодня, когда поднимается вопрос, о провозглашении независимости Украинской Церкви, крайне важно понимать, что мы не только вправе быть автокефальными, но и в обладаем полным правом на название Руси, к которому Москва ни исторически, ни политически отношения не имеет!

Киевская Руськая кафедра существует как минимум с 867 года, и требовать признать главенство Москвы над Киевом, все равно, что признать аналогичные права Москвы над Римом или Константинополем (за который она борется с момента своего погружения в болото идеологии Третьего Рима).