К Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода РПЦ

К единой Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода Русской православной церкви – общины из Житомирской и Тернопольской областей.

21 января 2019 решение приняли жители г. Андрушовка Житомирской области, сообщает пресс-служба ПЦУ. Епископ Житомирский и Овручский Паисий благословил переход общины в состав вверенной ему епархии.

"Община прибыла в Управление Житомирской епархии во главе с настоятелем храма, протоиереем Иоанном Гнатюка. Накануне члены прихода Рождества Богородицы решили присоединиться к поместной церкви", – сказано в сообщении.

Пресс-служба ПЦУ

Пресс-служба ПЦУ

Церковь г. Андрушовка Союз православных журналистов

Еще три прихода РПЦ официально вошли в состав Тернопольской епархии объединенной поместной Православной церкви Украины.

Отмечается, что 21 января архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил просьбу о переходе в ПЦУ приходов Святой Троицы села Розтоки Кременецкого района, а также Святой Великомученицы Параскевы села Радошевка и Святого Великомученика Георгия Победоносца села Брыков Шумского района.

Церковь с. Брыков decerkva.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине. Наиболее активным регионом является Винниччина.

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