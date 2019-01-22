|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

К Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода РПЦ

3.4тЧитать материал на украинском

К единой Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода Русской православной церкви – общины из Житомирской и Тернопольской областей.

21 января 2019 решение приняли жители г. Андрушовка Житомирской области, сообщает пресс-служба ПЦУ. Епископ Житомирский и Овручский Паисий благословил переход общины в состав вверенной ему епархии.

"Община прибыла в Управление Житомирской епархии во главе с настоятелем храма, протоиереем Иоанном Гнатюка. Накануне члены прихода Рождества Богородицы решили присоединиться к поместной церкви", – сказано в сообщении.

Новости
Под боком у оккупантов: на Луганщине священник МП перешел к ПЦУ
К Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода РПЦ

Пресс-служба ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединились еще четыре прихода РПЦ

Пресс-служба ПЦУ

Церковь г. Андрушовка

Церковь г. Андрушовка

Союз православных журналистов

Еще три прихода РПЦ официально вошли в состав Тернопольской епархии объединенной поместной Православной церкви Украины.

Отмечается, что 21 января архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил просьбу о переходе в ПЦУ приходов Святой Троицы села Розтоки Кременецкого района, а также Святой Великомученицы Параскевы села Радошевка и Святого Великомученика Георгия Победоносца села Брыков Шумского района.

Церковь с. Брыков

Церковь с. Брыков

decerkva.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине. Наиболее активным регионом является Винниччина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Тег
ПЦУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
24
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Уход приходов от РПЦ - ФСБ свидетельствует о том, что гундяевцы - это лжеправославные мракобесы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги