К ослаблению карантина в Украине не готовы еще семь областей

В Украине семь областей не соответствуют показателям, необходимым для перехода к ослаблению карантина.

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Соответствующая информация по состоянию на 26 мая опубликована на сайте Министерства здравоохранения.

Ко второму этапу снятия ограничений не готовы: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Последняя не соответствует сразу двум критериям.

В Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина moz.gov.ua

Напомним, что в Украине с 22 мая по 22 июня действует адаптивный карантин. Он позволяет региональным комиссиям по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания; или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям.

Ограничения снимают в регионах, где среднее количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине разрешат работать бассейнам, спортзалам, а также автошколам. Кроме того, восстановится движение поездов и межобластное сообщение.

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