К ослаблению карантина не готовы шесть областей Украины. Список Минздрава

Шесть областей Украины не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса.

Некоторые не соответствуют сразу двум показателям для этого. Обновленный список обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отметим, что накануне в этом списке тоже было шесть регионов, однако по состоянию на 24 июля из него вышла Черниговщина и добавилась Волынь.

К ослаблению противоэпидемических мероприятий не готовы:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Тернопольская область.

Данные по временно аннексированных Крыма и Севастополя в этой статистике отсутствуют.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 24 июля (moz.gov.ua)

Так, в Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях специалисты Минздрава отметили наличие высокой динамики выявления новых больных коронавирусом. Также на Волыни, Ивано-Франковщине и Львовщине зафиксирован большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. Тогда как Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в больницах – сейчас он в регионе превысил 68%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа территорию Украины в пределах адаптивного карантина поделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Переход от одной зоны к другой будет зависеть от процента "вклада" отдельного города в общий показатель заболеваемости COVID-19 в области.