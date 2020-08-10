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К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины: Минздрав обновил список

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
2,8 т.
Карантин в Украини

Девять областей Украины не готовы к смягчению карантина.

На 10 августа девять областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий, связанных с коронавирусом.

В большинстве из них коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 превышает допустимые 11%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, не соответствуют одному или нескольким критериям для смягчения карантина:

  • Волынская область;

  • Житомирская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Львовская область;

  • Одесская область;

  • Ривненская область;

  • Сумская область;

  • Харьковская область;

  • Черновицкая область.

Области Украины, которые не готовы к смягчению карантина

Области Украины, которые не готовы к смягчению карантина (moz.gov.ua)

По данным Минздрава, в Одесской, Сумской и Черновицкой областях показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. На Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине, Харьковщине и Буковине фиксируют высокий коэффициент заражения коронавирусом. Также во Львовской и Черновицкой областях показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает допустимые 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Минздрава Максима Степанова, большое количество выявленных случаев коронавируса в Украине связано не только с увеличением проведения тестирований. Украинцы стали больше болеть COVID-19, поэтому ситуация грозит приобрести еще более масштабный характер.

УкраинаКоронавирусКарантин в УкраинеМинистерство здравоохранения
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  2. Общество