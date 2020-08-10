К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины: Минздрав обновил список

Девять областей Украины не готовы к смягчению карантина.
На 10 августа девять областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий, связанных с коронавирусом.
В большинстве из них коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 превышает допустимые 11%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, не соответствуют одному или нескольким критериям для смягчения карантина:
Волынская область;
Житомирская область;
Ивано-Франковская область;
Львовская область;
Одесская область;
Ривненская область;
Сумская область;
Харьковская область;
Черновицкая область.
Области Украины, которые не готовы к смягчению карантина (moz.gov.ua)
По данным Минздрава, в Одесской, Сумской и Черновицкой областях показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. На Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине, Харьковщине и Буковине фиксируют высокий коэффициент заражения коронавирусом. Также во Львовской и Черновицкой областях показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19, превышает допустимые 50%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Минздрава Максима Степанова, большое количество выявленных случаев коронавируса в Украине связано не только с увеличением проведения тестирований. Украинцы стали больше болеть COVID-19, поэтому ситуация грозит приобрести еще более масштабный характер.