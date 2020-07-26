К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины: Минздрав обновил список

Марина Лисничук Общество 15:17, 26.07.2020 Обновлено: 16:31, 26.07.2020

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий, введенных из-за COVID-19, не готовы девять областей.

Некоторые регионы не соответствуют сразу двум показателям для этого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно обновленным данным, в списке числятся Житомирская, Ривненская и Черновицкая области, которых еще несколько дней назад в нем не было.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина:

  • Винницкая область;

  • Волынская область;

  • Житомирская область;

  • Закарпатская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Львовская область;

  • Ривненская область;

  • Тернопольская область;

  • Черновицкая область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 26 июля
(moz.gov.ua)

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении Минздрава.

Так, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях специалисты Минздрава отметили наличие высокой динамики выявления новых больных коронавирусом. Также на Волыни, Ивано-Франковщине, Львовщине, Ривненщине и в Черновицкой области зафиксирован большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. Закарпатье же не соответствует показателю загруженности коек в больницах – сейчас он в регионе превысил 63%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни. Прежде всего специалисты добавили в него некоторые препараты, а другие исключили.

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