К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины: Минздрав обновил список

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий, введенных из-за COVID-19, не готовы девять областей.

Некоторые регионы не соответствуют сразу двум показателям для этого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно обновленным данным, в списке числятся Житомирская, Ривненская и Черновицкая области, которых еще несколько дней назад в нем не было.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ривненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 26 июля (moz.gov.ua)

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении Минздрава.

Так, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях специалисты Минздрава отметили наличие высокой динамики выявления новых больных коронавирусом. Также на Волыни, Ивано-Франковщине, Львовщине, Ривненщине и в Черновицкой области зафиксирован большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. Закарпатье же не соответствует показателю загруженности коек в больницах – сейчас он в регионе превысил 63%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни. Прежде всего специалисты добавили в него некоторые препараты, а другие исключили.