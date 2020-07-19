К ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины, – Минздрав
В Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей.
В Украине по состоянию на 19 июля восемь регионов не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Главной причиной неготовности областей является высокая динамика роста случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Отмечается, что Львовская и Харьковская области не соответствуют сразу двум показателям. Хотя за последние дни из списка регионов, которым запрещается ослаблять карантин, вышел Киев и Ривненсая область.
В целом же к следующему этапу снятия ограничений не готовы:
Винницкая область;
Волынская область;
Закарпатская область;
Ивано-Франковская область;
Львовская область;
Одесская область;
Харьковская область;
Черниговская область.
Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 19 июля (Moz.gov.ua)
В Министерстве здравоохранения объясняют, что в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях наблюдается слишком высокая динамика выявления новых больных COVID-19. Кроме этого, на Волыни, Львовщине и Харьковщине – большой коэффициент выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Черниговской области проводят мало тестов, тогда как Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в медучреждениях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в считанные дни Кабмин в очередной раз продолжит карантин. И пока бизнес ожидает новых ограничений, неофициально в правительстве говорят: готовиться стоит к тому, что пандемия, а вместе с ней и жесткие правила, продолжатся и в 2021-м.