К ослаблению карантина не готовы 8 областей Украины, – Минздрав

В Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей.

В Украине по состоянию на 19 июля восемь регионов не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Главной причиной неготовности областей является высокая динамика роста случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Львовская и Харьковская области не соответствуют сразу двум показателям. Хотя за последние дни из списка регионов, которым запрещается ослаблять карантин, вышел Киев и Ривненсая область.

В целом же к следующему этапу снятия ограничений не готовы:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 19 июля (Moz.gov.ua)

В Министерстве здравоохранения объясняют, что в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях наблюдается слишком высокая динамика выявления новых больных COVID-19. Кроме этого, на Волыни, Львовщине и Харьковщине – большой коэффициент выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Черниговской области проводят мало тестов, тогда как Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в медучреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в считанные дни Кабмин в очередной раз продолжит карантин. И пока бизнес ожидает новых ограничений, неофициально в правительстве говорят: готовиться стоит к тому, что пандемия, а вместе с ней и жесткие правила, продолжатся и в 2021-м.