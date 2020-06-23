К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины, – Минздрав

По состоянию на 23 июня 14 областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер.

Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своем сайте. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствии эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении.

Они отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19. Также эти критерии позволяют контролировать ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В Минздраве заявили, что к ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины. Список Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 23 июня, в Украине официально подтверждено 38 074 случая коронавирусной инфекции. Из них 833 было обнаружено за минувшие сутки.