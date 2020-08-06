К ослаблению карантина не готовы 10 областей Украины: Минздрав показал список на 6 августа

По состоянию на 6 августа десять областей Украины оказались не готовы к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Одна из них не соответствует всем трем показателям для этого. Обновленный список регионов, которым нельзя снимать действие карантина, опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что наибольшую динамику заболеваемости COVID-19 в последнее время зафиксировано в Черновицкой области.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина:

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Ривненская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 6 августа (moz.gov.ua)

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабления, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях зафиксирован большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. На Житомирщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Харьковщине, Хмельниччине и в Черновицкой области специалисты Минздрава отметили высокую динамику распространения коронавируса. Кроме этого, Закарпатская и Черновицкая области не соответствуют показателю загруженности коек в больницах – сейчас он в этих регионах превысил 63% и 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине несколько дней подряд не меняются области-лидеры по стремительному распространению коронавируса. Так, пять регионов значительно опережают других по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19. Например, на Львовщине таких оказалось почти 200 за последние сутки.