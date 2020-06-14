К ослаблению карантина не готовы 10 областей и Киев: новые данные Минздрава

В Украине 10 областей и Киев не соответствуют критериям, необходимым для ослабления карантина.

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Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, в них превышены показатели по количеству заболеваний.

Во всех этих регионах количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек превышает допустимый уровень –12.

По состоянию на 14 июня, самый высокий показатель в Волынской и Черновицкой области 33,55 и 30,74 соответственно. Далее идут Львовская – 26,92, Ривненская – 25,59, Закарпатская – 24,73, Винницкая – 16,64, Тернопольская – 14,64, Черниговская – 13,23, Житомирская – 13,58 и Ивано-Франковская области – 12,14. В столице этот показатель составляет 16,38.

К ослаблению карантина не готовы 10 областей и Киев Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 10 областей и Киев Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июня критериям для ослабления карантинных ограничений не соответствовали Киев и еще девять областей.