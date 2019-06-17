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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Сигареты, алкоголь и хлеб: на что взлетят цены уже к осени

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Уже осенью в Украине резко подорожают гречка и хлеб. Цена может вырасти на 20-30% из-за проблем с урожаем и общемировых тенденций.

Также существенно раскошелиться придется за алкоголь и сигареты. Например, минимальная стоимость бутылки водки возрастет до сотни гривен.

Что подорожает уже к сентябрю 2019 года и почему – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Эксперты прогнозируют рост цен на гречку и хлеб к началу осени. Подорожание стоит ожидать в среднем на 20%;

  • Причина – посевы гречки существенно сократились;

  • Подорожание коснется и сигарет. Только в июле 2019 года цена на пачку сигарет вырастет на 9%, в ближайшие годы – до 100 гривен;

  • Минимальная цена водки будет в районе 100 гривен.

Гречка подорожает

Существенные изменения в цене стоит ожидать уже с сентября 2019 года. Дело в том, что гречка в Украине – достаточно популярный продукт. Ее используют при приготовлении обедов в школах, больницах, ее раздают в продуктовых наборах перед выборами. Да и у каждого украинца она является неизменных атрибутом ежемесячного рациона.

При этом, по словам председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, во многих европейских странах гречка является второстепенной культурой. Поэтому в Украине ее часто импортировали (из России или Китая), так как в тех странах она в среднем на 30% дешевле.

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“Естественно, это серьезно ударило по цене. На протяжении 2018 и 2019 годов она падала, а это привело к тому, что аграрии посеяли гречки намного меньше. В результате цена на отечественный продукт существенно вырастет. Если же вы увидите на прилавках импортированную гречку из России, то ее стоимость особо не изменится. Единственное, цена постепенно вырастет на 1-2 гривны из-за сокращения предложения”, – пояснил OBOZREVATEL Дорошенко.

По прогнозам эксперта, стоимость дойдет до 20-21 гривны за килограмм, как минимум. Повышение в среднем стоит ожидать на 20%. Также обратить внимание стоит на пшеницу. Несмотря на то, что продукт последнее время дорожает (24 грн/кг), Дорошенко анонсирует спад цены.

Средние цены на основные продукты

Средние цены на основные продукты

А вот хлеб к сентябрю-октябрю подорожает, но всего на несколько процентов. По данным Инфляционного барометра за 10 июня, в среднем килограмм пшеничного хлеба уже стоит 40 гривен.

Другие продукты дорожать не должны. А внеочередные выборы в украинских парламент никак не повлияют на цены в магазинах, поэтому "паниковать" перед кампанией не стоит.

При этом порадуют украинцев цены на лук и капусту. Уже в августе они подешевеют примерно в три раза в сравнении с ценами в апреле-мае.

Подорожают сигареты и алкоголь

До 2025 года за сигареты придется платить европейский налог. В большинстве стран Евросоюза пачка сигарет обходится в 5 евро (около 150 гривен), а в Украине — около 35 гривен. Главная причина такой разницы – налоговая нагрузка, которая составляет 1011,35 гривен на 1000 сигарет. В странах ЕС минимальная нагрузка – 2,7 тысяч гривен (около 90 евро).

Сигареты, алкоголь и хлеб: на что взлетят цены уже к осени
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Если при этом выполнить пропорцию соотношения доли акциза и других составляющих цены, получится, что украинцы должны будут платить за пачку более 100 гривен. Причем это будет минимальная цена сигарет с фильтром.

В результате подорожания, пачка сигарет, которая еще в январе стоила 40 гривен, уже к концу года поднимется в цене до 44,7 гривен. В июле акциз увеличится на 9%, а в киосках и магазинах цену повысят уже в октябре.

Смотрите видео по теме:

Подорожание коснется и алкоголя, с таким предложением выступили на уровне Министерства экономического развития и торговли. В частности, предлагается повысить цены:

  • на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

  • коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

  • вина – на 7,4-10,2%.

Таким образом, минимальная цена водки вырастет с 89,4 до 99 гривен, игристого вина – с 89 до 98 гривен, а виноградного вина – с 42 до 46 гривен. Как считает экономист Евгений Олейников, это не предел. В ближайшие 10 лет ежегодно акцизы будут расти как на водочные, так и на табачные изделия.

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"На сегодня в Украине есть категория потребителей, которая употребляет качественный алкоголь от официальных производителей с официальным акцизом. Они не слишком озабочены ростом цены, поскольку их доходы растут темпами не ниже.

Есть категория потребителей, которая употребляет некачественный алкоголь по принципу доступности. Они его покупают как правило в неофициальных торговых точках. Для них это тоже не будет иметь особого значения", – рассказал он в эфире ObozTV.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Цены на продуктыЭксклюзив
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Тег
продукты
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Про бензин и уголь подзабыли?
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