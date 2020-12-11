К общественному совету Мемориального центра "Бабий Яр" присоединились двое выдающихся ученых: кто они

Двое выдающихся украинских ученых – доктор биологических наук, профессор Сергей Комиссаренко и доктор медицинских наук, профессор Исаак Трахтенберг – присоединились к Общественному совету Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщили в пресс-службе учреждения, они долгое время занимались темой Бабьего Яра и сделали значительный вклад в память об этой трагедии в независимой Украине.

В частности, под руководством Комиссаренко в 1991 году были проведены государственные мероприятия, посвященные 50-летию трагедии в Бабьем Яру. Трахтенберг является автором книги "Бабий Яр. Прошлое и настоящее".

"Участие таких выдающихся ученых в Общественном совете будет способствовать повышению экспертности в принятии решений и эффективности работы Мемориального центра", – убеждены в "Бабьем Яру".

Там напомнили, что Комиссаренко является академиком Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины. Он возглавляет Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины. Сейчас институт под его руководством изучает влияние коронавируса на иммунитет человека. В 90-х годах был вице-премьером по гуманитарным вопросам, первым Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Великобритании.

Исаак Трахтенберг – гигиенист и токсиколог, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины (1994), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2002), премии имени А. В . Богомольца. Автор более 400 научных работ по токсикологии, гигиены и медицинской экологии, из них 25 монографий, учебников, справочников.

"Работая со сложной и чувствительной для общества темой, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" стремится слышать и учитывать разные позиции общественности и выстраивает диалог с обществом и экспертной средой. Общественный совет является платформой для такого диалога", – отметили в учреждении.

Напомним, в сентябре этого года состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в новом составе. В нее вошли выдающиеся деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей Борис Забарко, бизнесмен Олег Вишняков, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Борис Глазунов, композитор Александр Злотник, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко, радиожурналист Андрей Куликов, актеры Ахтем Сейтаблаев и Ольга Сумская, президент Всеукраинской еврейского совета Александр Сусленский и другие.

Во время первого заседания членами Общественного совета были обсуждены и поддержаны ключевые научные, творческие, социально-образовательные проекты и проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев. Заседание совета проходят раз в квартал.

Подробнее об Общественном совете Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" здесь .