"К нам везут беду!" Под Полтавой местные жители набросились на Нацгвардию. Видео

Жители поселка Новые Санжары (Полтавская область) вступили в конфликт с Нацгвардией, требуя не допустить заселение в санаторий украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из Китая.

В сети разместили видео, на котором показано, как местные жители просят не выполнять приказ и покинуть поселок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я к мужчинам обращаюсь. Ты поднимешь на меня руку? Ну ударь меня, если ты герой. Опусти щит. К нам беду везут. Я понимаю, вы люди под законом, но имейте совесть. За что я Украину защищал в 2014 году? У меня отец инвалид без ноги, мать седая", – обращался один из мужчин к нацгвардейцам.

Протесты в поселке Новые Санжары Скриншот

Местный житель утверждал, что он участник боевых действий и получил контузию.

"Ребята, имейте совесть. На кого вы идете? Я не ярый активист. Я обращаюсь к вам, как участник боевых действий Национальной гвардии 2014-15 года. Не поднимайте на матерей рук. Вы же забьете их. У меня самое страшное оружие – это спички", – говорил он.

Также в перепалку вступила женщина, которая накинулась на Нацгвардию с обвинениями.

"У меня ребенок три года на войне был. Три года в "Азове", калекой остался. А ты мне гнилой. И вы сюда пришли? Та нас тут будут сейчас всех пытать. Побойтесь Бога! Чего я пришла? Потому что мой ребенок ходить не может, а сюда этих детей прислали, чтобы они стали калеками", – кричала она.

Жители поселка Новые Санжары против Нацгвардии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

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