"К нам идет тепло!" Синоптики уточнили прогноз по Украине

На территории Украины в выходные дни, 27-28 октября, ожидается потепление, погода будет облачная с прояснениями.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, температура воздуха повысится до +12... +18 градусов, а в воскресенье на юге, востоке и в центральных областях до +18... +22 градуса.

Также в западных и северных областях прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер юго-западный (в северной части с переходом на восточный), 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

"К нам идет тепло! В выходные температура воздуха в Украине повысится до +18 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что в воскресенье по северным районам Сумщины, Черниговщины и Киевщины пробежится холодный воздух, +9... +13 градусов, местами +6... +9 градусов.

В Киеве 27 октября потеплеет до +13 градусов, в воскресенье до +15... +17 градусов. В выходные в столице будет преобладать сухая погода, вечером в субботу пройдет дождь.

По прогнозу Диденко, высокая температура воздуха задержится до начала следующей недели.

29-30 октября в Украине преимущественно без осадков, лишь 29 октября на крайнем западе страны, а днем 30 октября на Закарпатье ожидается небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, с чем связано резкое потепление в Украине.