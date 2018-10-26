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"К нам идет тепло!" Синоптики уточнили прогноз по Украине

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На территории Украины в выходные дни, 27-28 октября, ожидается потепление, погода будет облачная с прояснениями.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, температура воздуха повысится до +12... +18 градусов, а в воскресенье на юге, востоке и в центральных областях до +18... +22 градуса.

Также в западных и северных областях прогнозируется местами небольшой дождь. Ветер юго-западный (в северной части с переходом на восточный), 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

"К нам идет тепло!" Синоптики уточнили прогноз по Украине

"К нам идет тепло! В выходные температура воздуха в Украине повысится до +18 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что в воскресенье по северным районам Сумщины, Черниговщины и Киевщины пробежится холодный воздух, +9... +13 градусов, местами +6... +9 градусов.

В Киеве 27 октября потеплеет до +13 градусов, в воскресенье до +15... +17 градусов. В выходные в столице будет преобладать сухая погода, вечером в субботу пройдет дождь.

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По прогнозу Диденко, высокая температура воздуха задержится до начала следующей недели.

29-30 октября в Украине преимущественно без осадков, лишь 29 октября на крайнем западе страны, а днем 30 октября на Закарпатье ожидается небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, с чем связано резкое потепление в Украине.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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