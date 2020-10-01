К масштабным пожарам на Луганщине могут быть причастны боевики, – Аваков

Масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.

"Мы с этим сталкивались чуть раньше, летом, когда мы видели, что умышленный поджог идет в нашу сторону. Сейчас мы видим похожие приметы, следователи занимаются этими вопросами вместе с военными", – сказал министр.

Он сообщил, что сейчас Северодонецк, лакокрасочный и спиртовой заводы вне опасности. "Большой ветер на шести участках, все еще возгорания. Все силы стянуты ..." – сказал министр.

По его словам, вопрос усиления пожарной безопасности в области стоял давно.

"Нам не хватает технических возможностей, мы еще летом обратились в парламент, чтобы усилить на Луганщине, где массивы хвойных лесов и где часто идут провокации со стороны линии разграничения. Все силы брошены на тушение пожаров, на месте работает мой первый заместитель, председатель ДСНС Чечеткин и я думаю, что сегодня мы с вами будем возвращаться к этой теме с хорошими новостями об уменьшении объемов пожаров", – сказал Аваков.

Министр добавил, что тушение осложняется ветром.

"С утра работает авиация, думаю, это даст наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет быстро передавать огонь по верхушкам деревьев", – пояснил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупный пожар в Луганской области по состоянию на утро 1 октября дошел до линии разграничения – ситуацию усугубили сильные порывы ветра, из-за чего под угрозой оказались десятки населенных пунктов. В результате пожаров погибли 6 человек.