К ликвидации последствий наводнения привлекли авиацию Нацгвардии, – Аваков

К ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины привлекли силы и технику Национальной гвардии.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. По словам главы ведомства Арсена Авакова, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях подтоплены около 200 населенных пунктов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Последствия наводнения на западе Украины МВД

В помощь подразделениям МВД прибыли 150 бойцов горно-патрульной роты НГУ.

"Эти люди научены выполнять тяжелую работу в таких экстремальных условиях. Кроме того, прибыли еще два вертолета Нацгвардии, два вертолета ГСЧС, один из которых – с медицинским модулем. Они доставляют людям продукты и воды", – отметил министр.

Последствия наводнения на западе Украины МВД

Он подчеркнул, что сейчас оценивается масштаб ущербы от непогоды и критические направления, где нужно немедленно реагировать.

Также ранее глава МИД анонсировал привлечение крупногабаритной техники в Ивано-Франковской области.

Последствия наводнения на западе Украины МВД

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перебросим дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду", – отметил глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.