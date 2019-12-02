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2 декабря • обновлено в 22:04
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К голодовке Закревской присоединилась известный волонтер

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К голодовке адвоката родственников Героев Небесной Сотни Евгении Закревской присоединилась волонтер, парамедик батальона "Госпитальеров" Елена Герасимюк.

Об этом девушка написала в Facebook, отметив, что поддерживает все требования юриста о продлении следствия по делам Майдана.

"Как участница тех событий, награждена волонтерским нагрудным знаком, как человек, который почувствовал на себе и был свидетелем сокрушительной, убийственной силы действий "беркутовцев", которая была очевидицей их преступлений – я требую продолжения следствия и вынесения приговоров убийцам и заказчикам", – говорится в сообщении.

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Герасимюк отметила, что сейчас у нее проблемы со здоровьем, но она решила объявить голодовку.

"Да, я понимаю, что в моей нынешней ситуации с весом едва набранных 40 кг это может быть большим регрессом в лечении и критически ударить по здоровью. Исключениями к употреблению будут только назначенные врачами медикаменты. Но мне важнее справедливость в следствии по расстрелу Майдана, чем собственное здоровье", – подчеркнула волонтер.

Елена Герасимюк

Елена Герасимюк

Facebook Елена Герасимюк

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследований дел Майдана.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Небесная Сотня
Персона
Євгенія Закревська
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
эта идиотка сбежала из спецбольници из Днепропетровска?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пусть все активисты с волонтэрами объявят голодовку и cдохнут от голода.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, ну і дурень жеж ти. І перестань лізти з лобизаннями, ти смердиш!
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