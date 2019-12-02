К голодовке Закревской присоединилась известный волонтер

К голодовке адвоката родственников Героев Небесной Сотни Евгении Закревской присоединилась волонтер, парамедик батальона "Госпитальеров" Елена Герасимюк.

Об этом девушка написала в Facebook, отметив, что поддерживает все требования юриста о продлении следствия по делам Майдана.

"Как участница тех событий, награждена волонтерским нагрудным знаком, как человек, который почувствовал на себе и был свидетелем сокрушительной, убийственной силы действий "беркутовцев", которая была очевидицей их преступлений – я требую продолжения следствия и вынесения приговоров убийцам и заказчикам", – говорится в сообщении.

Герасимюк отметила, что сейчас у нее проблемы со здоровьем, но она решила объявить голодовку.

"Да, я понимаю, что в моей нынешней ситуации с весом едва набранных 40 кг это может быть большим регрессом в лечении и критически ударить по здоровью. Исключениями к употреблению будут только назначенные врачами медикаменты. Но мне важнее справедливость в следствии по расстрелу Майдана, чем собственное здоровье", – подчеркнула волонтер.

Елена Герасимюк Facebook Елена Герасимюк

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследований дел Майдана.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей.

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