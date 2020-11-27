К борьбе против России подключился малый бизнес

Одержана первая победа над Российской Федерацией в интересах представителя малого бизнеса с Донбасса, утратившего возможность вести предпринимательскую деятельность вследствие российской вооруженной агрессии против Украины. Иск от имени физического лица-предпринимателя Натальи Рябининой, жительницы пгт. Новотошковское Луганской области, был подготовлен и поддержан юристами общественного движения "Сила права".

"Уже шесть лет мы вместе с гражданами Украины, пострадавшими от действий РФ против нашей страны, судимся с агрессором и получаем позитивные решения, – отметил глава движения "Сила права" Андрей Сенченко. – Однако ущерб нанесен не только физическим лицам, колоссальные материальные убытки понесли бизнес и государство. И именно государство должно вести работу по подсчету убытков и подготовке претензий к России в интересах граждан, бизнеса и самого государства. Таким путем в мировой практике шли страны, становившиеся жертвой вооруженной агрессии. Но время идет, потери растут каждый день, а этим вопросом до сих пор никто, кроме нас, не занимается. Поэтому мы снова решили взять все в свои руки – и уже получили первое положительное решение в пользу малого бизнеса".

Попаснянский районный суд Луганской области в лице судьи Анжелики Архипенко постановил взыскать с государства Российская Федерация в пользу Натальи Рябининой в возмещение материального ущерба 450 360, 00 гривен, что эквивалентно 14 228, 00 евро по официальному курсу НБУ на день подписания иска.

При поддержке "Силы права" в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов США, которые в перспективе будут использованы на выплаты компенсации морального и материального ущерба гражданам, пострадавшим вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В "Силе права" уверены, что сегодня нужна серьезная системная, в масштабах всей страны, работа по подготовке претензий в интересах государства, бизнеса и граждан. И откладывать ее на завтра уже нельзя.