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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Извращенцы без вкуса

1.6т

Вчера был в Брюсселе.

В самом центре города, на клумбе стоит памятник контейнеру.

Извращенцы без вкуса

Обыкновенный коричневый грузовой контейнер установлен просто посреди столицы Бельгии. Города с тысячелетней историей, города красивой средневековой архитектуры, города, где расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС.

К слову.

Около этого контейнера все время фотографируются туристы и он есть во многих туристических обзорах города, как монумент обязательный для посещения.

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Наверное, были разные проекты на это место и 100% далеко не все горожане были согласны с таким решением. Но памятник стоит и привлекает внимание людей.

И такие необычные и неоднозначные инсталляции можно встретить практически повсюду в Европе.

Тут это нормально.

Города пробуют, города экспериментируют, города не стоят на месте.

Представляю.

Если бы в Киеве вдруг поставили памятник контейнеру, то хейтеры бы уничтожили своими язвительными комментариями власть города и измазали бы в го*не всех причастных. Обязательно, тут же появились бы шутники, пошляки и те кто обязательно мог сделать намного лучше.

А симпатиков такого нового обязательно бы назвали извращенцами без вкуса.

Обращаю внимание киевлян с "высокохудожественным" вкусом - для вас вход в Брюссель строго воспрещён.

Их монументы и современные здания сильно подорвут вашу психику.

Сидите лучше дома и валяйте в го*не с утра до ночи свою страну, свой город, свою власть - все что видите вокруг.

У вас это хорошо получается.

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Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Место
БельгияБрюссель
Источник
Источник:Facebook Алексея Давиденко
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Алексей. Не все были в Брюсселе и видели "высокодуховный" памятник. Поздравляем вас с обретением очередного уровня высокодуховности, на который всем нам, впрочем, на..ть.
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