|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Извинение россиян: история всегда идет по кругу

6.7т

Расскажу я вам одну историю , которая произошла в ПАСЕ в эту пятницу. Заходим утром мы, Владислав Голуб, Леонид Емец, Сергей Соболев и я, в здание Ассамблеи. Ко мне подходит человек с бейджем "Visitor" и говорит на русском языке:

- Вы ведь Борислав Береза? Можно к вам обратиться?

Я воспринял его настороженно, тем более, что во вторник, когда я и Влад Голубь шли на комитет, уже подходил мужчина со словами "Коллеги, дайте комментарий". На вопрос кто он такой, "коллега" сказал, что он репортер ТАСС. После чего он получил ответ, что мы не даем комментарии фейк-ньюз и пошли дальше. Разный народ там попадается.

- А Вы кто? - резонно поинтересовался я.

- Я? Я живу в Страсбурге. Давно. А сейчас на экскурсии с друзьями. Вас увидел, захотелось кое-что сказать.

- Чей Крым? - решил я провести экспресс тест.

- Как чей? Ваш. В смысле украинский. Да Вы не переживайте, я не провокатор. Я россиянин, 12 лет назад уехал из России. Там стало невозможно жить. Хочу сказать, что мне стыдно за то, что сейчас Путин делает по отношению к Украине. Мне стыдно и я хочу извиниться. Понимаю, что это ничего для вас после этих лет войны, но я должен был извиниться. Поверьте не все россияне его поддерживают. Дураков и фанатиков много, но не все такие.

- Не все, но большинство.

- Это все телевидение. Оно из людей скотов делает, - сказал он и добавил, - Поверьте, что многим происходящее сейчас так же отвратительно, но они живут в России и им страшно говорить вслух свои мысли. А я живу тут. Могу говорить то, что думаю. Как и Вы. Простите, если можете.

Новости
Гордиться больше нечем: дно победы россиян

И он вернулся к своей группе. А мы с коллегами подметили, что такое действительно редко происходит. Даже живущие за границами России чаще всего инфицированы вирусом великорусского имперского шовинизма. А извинения...

Лучшим извинением от Россиян было бы предание Путина и его банды суду, вывод войск с Донбасса и возврат Крыма Украине. Но люди, которых с экранов ТВ кормят ненавистью и ложью по отношению к Украине, в ближайшее время на это не будут способны. Поэтому мы и дальше отдаляемся от Москвы в ментальном и эмоциональном плане.

Новости
Новости Крымнаша. Будет еще много крови в Крыму

И даже общее всероссийское покаяние не остановит этот процесс. И это замечательно. А тем россиянам, которые поддерживают Украину, которые осуждают аннексию Крыма и признают его исключительно украинским, тем россиянам наше признание и уважение. Спасибо, что вы есть. А все остальные россияне... Им рано или поздно предстоит пройти по пути, который прошли немцы поддержавшие Гитлера и все его преступления. История всегда идет по кругу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
22
Комментарии
10
17
Смешно
47
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
И пошел Борислав дальше гордой украинскою походкой - на паперть, деньги просить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
борисл БЛЯХЕР -ЖЫД ,зассал как последний ШАКАЛ ! МЫ другого не ожидаем ! посмотрим ,что сделает КАДЫРОВ.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мотли Крю
Мотли Крю
Перед хохложопым быдлом никто извинятся не планирует))) Этих скотов и дальше будут загонять в нищету и безнадегу)))) Тупые хохлы до сих пор не могут понять, что с попрошайками и нищебродами разговор у всех один)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Мотли Крю, казламордый раб, ты, что ли загонять будешь? Ты с колен сначала встань, а то тебя раком твоим правителям удобнее трахать. Припоцик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги