Расскажу я вам одну историю , которая произошла в ПАСЕ в эту пятницу. Заходим утром мы, Владислав Голуб, Леонид Емец, Сергей Соболев и я, в здание Ассамблеи. Ко мне подходит человек с бейджем "Visitor" и говорит на русском языке:

- Вы ведь Борислав Береза? Можно к вам обратиться?

Я воспринял его настороженно, тем более, что во вторник, когда я и Влад Голубь шли на комитет, уже подходил мужчина со словами "Коллеги, дайте комментарий". На вопрос кто он такой, "коллега" сказал, что он репортер ТАСС. После чего он получил ответ, что мы не даем комментарии фейк-ньюз и пошли дальше. Разный народ там попадается.

- А Вы кто? - резонно поинтересовался я.

- Я? Я живу в Страсбурге. Давно. А сейчас на экскурсии с друзьями. Вас увидел, захотелось кое-что сказать.

- Чей Крым? - решил я провести экспресс тест.

- Как чей? Ваш. В смысле украинский. Да Вы не переживайте, я не провокатор. Я россиянин, 12 лет назад уехал из России. Там стало невозможно жить. Хочу сказать, что мне стыдно за то, что сейчас Путин делает по отношению к Украине. Мне стыдно и я хочу извиниться. Понимаю, что это ничего для вас после этих лет войны, но я должен был извиниться. Поверьте не все россияне его поддерживают. Дураков и фанатиков много, но не все такие.

- Не все, но большинство.

- Это все телевидение. Оно из людей скотов делает, - сказал он и добавил, - Поверьте, что многим происходящее сейчас так же отвратительно, но они живут в России и им страшно говорить вслух свои мысли. А я живу тут. Могу говорить то, что думаю. Как и Вы. Простите, если можете.

И он вернулся к своей группе. А мы с коллегами подметили, что такое действительно редко происходит. Даже живущие за границами России чаще всего инфицированы вирусом великорусского имперского шовинизма. А извинения...

Лучшим извинением от Россиян было бы предание Путина и его банды суду, вывод войск с Донбасса и возврат Крыма Украине. Но люди, которых с экранов ТВ кормят ненавистью и ложью по отношению к Украине, в ближайшее время на это не будут способны. Поэтому мы и дальше отдаляемся от Москвы в ментальном и эмоциональном плане.

И даже общее всероссийское покаяние не остановит этот процесс. И это замечательно. А тем россиянам, которые поддерживают Украину, которые осуждают аннексию Крыма и признают его исключительно украинским, тем россиянам наше признание и уважение. Спасибо, что вы есть. А все остальные россияне... Им рано или поздно предстоит пройти по пути, который прошли немцы поддержавшие Гитлера и все его преступления. История всегда идет по кругу.

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