Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: опубликовано видео

Жителей и отдыхающих популярного украинского курорта Кирилловка Запорожской области шокировала песчаная буря, накрывшая регион.

Как сообщило издание "РИА Мелитополь", подобные метеорологические явления можно встретить в засушливых и полузасушливых регионах, для Кирилловки же они не типичны.

На фото и видео очевидцы запечатлили, как пыль поднимается в воздух с земной поверхности, что существенно ухудшает видимость.

Пылевая буря в Кирилловке РБК-Украина

Пылевая буря сильно напугала жителей и отдыхающих области, несмотря на то, что выглядела она достаточно красиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

В селе Молога Белгород-Днестровского района из-за непогоды сошел селевой поток, который убил одного человека. Он был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

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