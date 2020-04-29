Известный украинский бизнесмен о выживании на карантине: льгот нет, 50% ресторанов обанкротятся

Владелец сети заведений "фуд-сервиса" Усама Кафа заявил, что карантин из-за пандемии коронавируса оказался очень губительным для ресторанного бизнеса. По его прогнозам, 50% ресторанов может обанкротится.

Предприниматель пояснил, что льгот, обещанных государством нет, а налог на землю и коммунальные услуги не упростили. Кафа также рассказал, что работников своих заведений ему пришлось отпустить за свой счет. Работатт только те, кто обеспечивают доставку. Она всегда была, но сравнивать объёмы заказов не приходится, так как они несопоставимы – их значительно меньше.

"Люди ждут окончания карантина и их интерес к ресторанам не падает. Упала платежеспособность. Домашняя финансовая подушка заканчивается, поэтому все оптимизировали свои запросы. Это переформатирование, отчасти, спасло тех людей, которые задействованы в процессе (работа на доставку). Но для бизнеса это не спасение. Мы потеряли около 20% поставщиков. Те, кто в числе лояльных – принимали назад проданные продукты и замораживали контракты. Мы не видим льгот, обещанных государством. Налог на землю, коммунальные услуги - нам ничего не упростили", – рассказал он.

Он также отметил, что коммунальные службы не предоставили льгот – они, как и раньше требуют все сполна.

"Было обещано пересмотреть арендные ставки, но бизнес с бизнесом так и так договорились. А вот коммунальные службы требуют "свое" сполна, да еще и на несколько месяцев вперед. Мы просим подождать, взять хотя бы фактически за использованные ресурсы. Но коммунальные службы берут платежку за январь, февраль, по ней делает прогноз на этот и следующий месяц и совершенно не замечают реалий карантина. Мы пишем гарантийные письма, но там не с кем говорить. Нас отключают от электричества без предупреждения и снова предлагают писать письма", – пояснил предприниматель.

Кафа подчеркнул, что очень важно в это время помогать не только тем, кто борется с коронавирусом, но и молодым людям, которые остались без "подушки", чтобы дождаться окончания карантина.

"У нас в сети есть девиз: быть полезными обществу, в котором живешь. Мы социально активны. Но сейчас помощи требуют и те молодые люди, которые сидят дома. Они полны сил, они хотят работать и готовы соблюдать все нормы безопасности. Потому что закрывать рестораны без какой-либо дорожной карты – это удар, в первую очередь, по молодым людям, которые не имели достаточной "подушки" чтобы дождаться окончания карантина", – сказал он.

Для восстановления бизнесу предпринимателя, по его подсчетам, понадобится от 3 до 6 месяцев.

"У нас больше 4 тысяч сотрудников, мы с ними переживали разные кризисы, но в этот раз нам понадобиться от 3 до 6 месяцев чтобы восстановиться. Мы разрабатываем сейчас механизм "комфортного" старта. Представьте, когда у владельца маленького кафе исчерпаны все ресурсы – за что купить продукты? Как вернуть поставщиков? Как оплатить все счета коммунальным службам, которые не готовы ждать? Для этого нужно разработать рекомендации и наш рынок готовится к этому. Но есть такая тенденция, что около 50% участников рынка считают, что лучше не открываться, нежели открыться и загнать себя в долговую яму", – сказал Кафа.

По его убеждению, Украине можно использовать опыт других стран и открыть в ресторанах летние террасы с соблюдением всех ограничений.

"Мы отталкиваемся от опыта других стран, сейчас так в Вене (Австрия), такую инициативу поддержали в ОАЭ. Там необходимо соблюдать дистанцию между столиками, подавать накрытые блюда, соблюдать все меры индивидуальной защиты персонала и т.д. Мы готовы к этому, а относительно качества приготовления блюд, сейчас все рестораны готовы быть "прозрачными", показывать, как работает кухня и готовить все перед клиентом", – рассказал он.

Отметим, петиция к президенту, в которой говорится об открытии летних площадок при ресторанах и кафе едва набирает по 700 голосов в день. И хотя автор электронного обращения указывает на сферу деятельности, в которой задействовано, так или иначе, около 800 тысяч украинцев, поддержки даже "своих" явно недостаточно, чтобы набрать необходимые 25 тысяч голосов.