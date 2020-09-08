Известный украинский адвокат рассказал о своих первых симптомах коронавируса. Видео
Известный украинский адвокат Алексей Шевчук заразился коронавирусом. Его диагноз подтвердил ПЦР-тест.
На своей странице в Facebook партнер адвокатского объединения Barristers опубликовал видео, на котором описал первые симптомы при заболевании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Шевчук отметил, что сперва у него начало болеть горло и заложило нос, а затем добавились боли в пояснице.
"Со вчера мое состояние стало немного ухудшаться. Воспаления (легких) нет, но появилась ломота в теле, слабость. Не могу подняться на второй этаж. Ощущение, что мне не хватает воздуха. Начала немного подниматься температура, до 36,9. Также есть ощущение, будто у меня что-то застряло в верхней части дыхательных путей, не могу прокашляться", - отметил адвокат.
Шевчук добавил, что он находится на самоизоляции в загородном доме.
(Видео – Facebook Алексея Шевчука)
Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Елена Ганцяк, которая еще в марте заболела коронавирусом рассказала, как протекала ее болезнь и как находясь дома под наблюдением семейного врача она смогла вылечиться с помощью витаминов.