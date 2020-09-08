Известный украинский адвокат рассказал о своих первых симптомах коронавируса. Видео

Известный украинский адвокат Алексей Шевчук заразился коронавирусом. Его диагноз подтвердил ПЦР-тест.

На своей странице в Facebook партнер адвокатского объединения Barristers опубликовал видео, на котором описал первые симптомы при заболевании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шевчук отметил, что сперва у него начало болеть горло и заложило нос, а затем добавились боли в пояснице.

"Со вчера мое состояние стало немного ухудшаться. Воспаления (легких) нет, но появилась ломота в теле, слабость. Не могу подняться на второй этаж. Ощущение, что мне не хватает воздуха. Начала немного подниматься температура, до 36,9. Также есть ощущение, будто у меня что-то застряло в верхней части дыхательных путей, не могу прокашляться", - отметил адвокат.

Шевчук добавил, что он находится на самоизоляции в загородном доме.

(Видео – Facebook Алексея Шевчука)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Елена Ганцяк, которая еще в марте заболела коронавирусом рассказала, как протекала ее болезнь и как находясь дома под наблюдением семейного врача она смогла вылечиться с помощью витаминов.

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