Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Общество 02:20, 2.06.2020

Набережную курортного города Коктебель в аннексированном Крыму залило фекалиями.

Об этом сообщается в Twitter пользователя RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коктебель залило фекалиями

"Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй – у холма Юнге", – говорится в сообщении.

В комментариях возмутились такому факту на популярном курорте.

Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму пляжи пришли в негодность, повсюду валяется мусор.

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Общество

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