Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Набережную курортного города Коктебель в аннексированном Крыму залило фекалиями.

Об этом сообщается в Twitter пользователя RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коктебель залило фекалиями

"Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй – у холма Юнге", – говорится в сообщении.

В комментариях возмутились такому факту на популярном курорте.

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Коктебель

Воняет фекалиями, один "источник" бьёт из под асфальта и люка в районе дельфинария, второй у холма Юнге.. pic.twitter.com/Ixgkq14Xdf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 31, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму пляжи пришли в негодность, повсюду валяется мусор.

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