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2 июня • обновлено в 02:31
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Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

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Набережную курортного города Коктебель в аннексированном Крыму залило фекалиями.

Об этом сообщается в Twitter пользователя RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коктебель залило фекалиями

Коктебель залило фекалиями

"Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй – у холма Юнге", – говорится в сообщении.

В комментариях возмутились такому факту на популярном курорте.

Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Twitter/@KrimRt

Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Twitter/@KrimRt

Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Twitter/@KrimRt

Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Twitter/@KrimRt

Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Twitter/@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму пляжи пришли в негодность, повсюду валяется мусор.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
фотографии Крым
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