Известный курорт в Крыму залило фекалиями: показательные фото

Набережную курортного города Коктебель в аннексированном Крыму залило фекалиями.
Об этом сообщается в Twitter пользователя RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Коктебель залило фекалиями
"Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй – у холма Юнге", – говорится в сообщении.
В комментариях возмутились такому факту на популярном курорте.
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Коктебель— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 31, 2020
Воняет фекалиями, один "источник" бьёт из под асфальта и люка в районе дельфинария, второй у холма Юнге.. pic.twitter.com/Ixgkq14Xdf
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму пляжи пришли в негодность, повсюду валяется мусор.
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