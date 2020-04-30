Ситуация с трансплантологией в Украине отстает от мировой на несколько десятилетий.

Как рассказал известный кардиохирург, заслуженный врач Украины и директор "Института сердца" Борис Тодуров в программе "Первый подкаст" Василия Апасова на YouTube, первая пересадка сердца в мире была сделана в 1967 году, тогда как в Украине такую операцию провели лишь в 2001-м (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Борис Тодуров

"Украина отстает от всего медицинского мира по многим параметрам на 50 лет", – заявил он.

По словам кардиохирурга, практически за 20 лет в Украине было сделано всего 10 трансплантаций сердца.

"Трансплантология сегодня базируется только на умении и желании энтузиастов. Государство для того, чтобы трансплантология развивалась, не сделало ровным счетом ничего", – подчеркнул Тодуров.

Он добавил, что все, что украинские кардиохирурги делали в области трансплантации сердца, было за счет собственных денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров высказал уверенность, что медикам, которые лечат больных с коронавирусом необходимо платить куда больше, чем предлагает правительство.