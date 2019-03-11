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Известный итальянский певец попал под запрет в Украине из-за Путина

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Министерство культуры Украины внесло в "черный список" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, итальянского певца Карриззи Альбано, известного под сценическим псевдонимом Аль Бано.

Об этом свидетельствует обновленный перечень на сайте Минкульта. Имя итальянца было добавлено 6 марта под номером 48. Сейчас в списке 147 человек.

Как известно, в 2014 году Аль Бано поддержал аннексию Крыма Россией и не раз высказывал восхищение политикой президента РФ Владимира Путина. "Украина должна благодарить Путина", – заявлял он ранее.

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Аль Бано

Аль Бано

Comments.ua

Сам Аль Бано был удивлен таким решением Минкульта. Как уточняет repubblica.it, он намерен разобраться в ситуации.

"Я никогда не говорил ни слова против Украины, я никогда не давал даже оценок. Считаю недопустимым то, что я, певец мира, теперь расцениваюсь как террорист. У меня никогда не было оружия, даже мысленно", – прокомментировал он.

Певец подчеркнул, что намерен обратиться к послу Украины и представителям Министерства культуры, чтобы понять, как его имя оказалось в данном списке. "Когда я услышал об этом, я подумал, что это шутка", – поделился он.

Аль Бано также рассказал, что посещал Украину три-четыре года назад и тогда никаких проблем не было.

Аль Бано

Аль Бано

RT

При этом, он ответил также и на обвинения касательно заигрывания с Путиным.

"Если я говорю, что Путин хорош – это не обязательно дружба, а простое знание, чему также способствует тот факт, что он является почетным президентом Международной федерации дзюдо, а я послом в мире. Для него, а также для многих других глав государств, а также для Иоанна Павла II я человек мира, а не войны", – высказался певец.

Аль Бано стал известен в Советском союзе в дуэте с Роминой Пауэр в 1980-х и 1990-х годах. Их визитной карточкой была песня "Felicitа".

Аль Бано и Ромина Пауэр

Аль Бано и Ромина Пауэр

Italy4.me

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Алиса Фрейндлих, певец Александр Буйнов и певица Лариса Долина попали под запрет Минкульта.

"Черный список" пополнили также поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Италия
Тег
Министерство культуры
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andrei andrei
andrei andrei
ХОХЛЫ ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
смешные кастрюльки
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andrei andrei
andrei andrei
минин евген, А есть ли у теья унитаз, хохложоп?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Никоноров Александр, "смешные кастрюльки" - ты опять пропустил укол...??? или на мокшатнике в боярку начали добавлять Тетрагидроканнабинол... говнопивныки еще не начали смеяться???
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