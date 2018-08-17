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Известный блогер назвал самую успешную реформу Украины

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Глобальные реформы во всех сферах деятельности Украины начались еще в 2014 году, сразу после Революции Достоинства. Самой успешной среди них сейчас является децентрализация.

Об этом в программе “Кворум” на ObozTV заявил историк и известный блогер Юрий Гудименко. Но, по его словам, успех этой реформы недооценивают.

“Децентрализация уже сделала большие положительные изменения. Пожалуй, это самая недооцененная с точки зрения массового сознания реформа, но она сработала просто великолепно”, - считает Гудименко.

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По мнению историка, децентрализация будет окончательно завершена уже после выборов. А вот реформирование силовых структур и судов назрело и даже перезрело очень давно.

“Полное изменение подхода к гражданину, к личности, выравнивание действительно и прокуратуры, и полиции, и СБУ, создание новых судов и достройка всех новых государственных организаций, которые создавались, как то НАБУ, НАПК, ГБР”, - перечислил он самые важные вехи.

Гудименко считает, что необходимо встроить все эти структуры в единую, нормальную работающую систему, которая сумеет обеспечить права каждого гражданина.

Ранее в эфире ObozTV заместитель министра образования и науки Украины Иванна Коберник рассказала о том, как проходит реформирование украинской школы.

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Реформы в УкраинеДецентрализация в УкраинеКворумПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юрий Гудименко
Место
Украина
Объекты
УкраинаНАБУНАПКсуд
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
не знаю где успех.но те дороги по колхозам,что начали строить и ремонтировать в конце 80х ,901м году ,так и стоят на том же месте ..уже больше четверти века..конечно разваливаются вдрызг...времени прошло достаточно..
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