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Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

3.7тЧитать материал на украинском

Народного депутата (внефракционный) Мустафу Найема 19 апреля облили нечистотами в Одессе.

Инцидент произошел, когда он входил на территорию Летнего театра вместе с соратниками, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение территории, передает "Украинская Служба Информации".

"Нечистоты вылили из ведра сверху арки театра на головы Мустафы Найема и делегации, когда они входили внутрь. Также киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами", — говорится в сообщении.

Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

"Украинская Служба Информации"

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Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

"Украинская Служба Информации"

Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

"Украинская Служба Информации"

Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

"Украинская Служба Информации"

Один из участников нападения незадолго до инцидента попозировал на камеру со своим "оружием".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева фекалиями облили двух нардепов.

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Персона
Мустафа Найем
Место
УкраинаОдесса
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Комментарии
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a alexeyon
a alexeyon
Я правильно понял- долбоебы которые облили нечистотами Мустафу, против сохранения территории вокруг театра ??? Интересно, что напишут пригожинские ватные уебки((((
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0
0
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
Це Европа Дупа, жопа
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1
Соломко Олесь
Соломко Олесь
І де ж в цей час були "соколи" Авкова?! Чи вони тільки антиЗЕковців в"яжуть?!!!
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1
0

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