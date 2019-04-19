Известного нардепа облили фекалиями в Одессе: фото, видео 

Народного депутата (внефракционный) Мустафу Найема 19 апреля облили нечистотами в Одессе.

Инцидент произошел, когда он входил на территорию Летнего театра вместе с соратниками, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение территории, передает "Украинская Служба Информации".

"Нечистоты вылили из ведра сверху арки театра на головы Мустафы Найема и делегации, когда они входили внутрь. Также киевских гостей забросали резиновыми фаллоимитаторами", — говорится в сообщении.

"Украинская Служба Информации"

"Украинская Служба Информации"

"Украинская Служба Информации"

"Украинская Служба Информации"

Один из участников нападения незадолго до инцидента попозировал на камеру со своим "оружием".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева фекалиями облили двух нардепов.

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