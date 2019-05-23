ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Известная украинская журналистка родила дочь

1.6тЧитать материал на украинском

Известная украинская журналистка, шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в четверг, 23 мая родила дочку, которую назвали Эстер.

Коллеги по редакции тепло поздравили ее с радостным событием, опубликовав счастливое фото. Девочка появилась на свет в 20:26 в Киеве.

Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Новости
Нардеп Королевская в третий раз родила: что известно
Соня Кошкина

Соня Кошкина

lb.ua

Соня Кошкина(настоящее имя – Ксения Никитична Василенко) – украинская журналистка, политический обозреватель, телеведущая. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история".

vesti-ukr.com

vesti-ukr.com

Соня Кошкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая украинская этно-дива, финалистка Национального отбора на Евровидение-2017 ILLARIA (Екатерина Прищепа) стала мамой во второй раз.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения