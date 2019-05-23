Известная украинская журналистка родила дочь

Известная украинская журналистка, шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в четверг, 23 мая родила дочку, которую назвали Эстер.

Коллеги по редакции тепло поздравили ее с радостным событием, опубликовав счастливое фото. Девочка появилась на свет в 20:26 в Киеве.

Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Соня Кошкина lb.ua

Соня Кошкина(настоящее имя – Ксения Никитична Василенко) – украинская журналистка, политический обозреватель, телеведущая. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история".

vesti-ukr.com Соня Кошкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая украинская этно-дива, финалистка Национального отбора на Евровидение-2017 ILLARIA (Екатерина Прищепа) стала мамой во второй раз.

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