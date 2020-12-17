Известная бизнесвумен Русалина сделала заявление на Всеукраинском антикоррупционном форуме

Силы на борьбу с коррупцией меценату и бизнесвумен Людмиле Русалиной дала поддержка общественности и медиасообщества.

Об этом она сказала во время первого Всеукраинского антикоррупционного форума, который состоялся в Киеве, передает издание "Стоп коррупции".

"Хочу пожелать, чтобы коррупции в нашей стране становилось все меньше и меньше, потому что именно так нужно двигаться вперед к европейскому уровню жизни. Я не исключение: когда я столкнулась с коррупцией, мне помогла поддержка медиасообщества, общественности. Именно благодаря этому моя история стала громкой и дала силы бороться", – подчеркнула она во время своего выступления.

По словам Русалиной, такие меры воплощают в себе готовность людей со всей страны эффективно выступать против коррупции во всех ее проявлениях.

"Такие сборы общественного объединения "Стоп коррупции" становятся уже традиционными. На них приезжают люди со всей Украины. Сегодня ячейки этой организации есть во всех регионах нашей страны, и я считаю это полезным и для нашего государства, и для бизнеса, и для общественности, и для каждого человека. Ведь прежде всего борьба с коррупцией – это долг каждого человека в нашей стране. Замечательно, что есть так много неравнодушных людей, которые просто на общественных началах присоединяются к этому движению", – отметила общественный деятель.

Напомним, что 10 декабря в столице состоялся Всеукраинский антикоррупционный форум, посвященный международному Дню борьбы с коррупцией. Туда съехались представители обособленных подразделений ОО "Стоп коррупции", руководители организации, политики и эксперты.

Отметим, что по всей Украине действуют 80 очагов всеукраинской общественной организации "Стоп коррупции". Активисты работают на общественных началах. Они проводят независимые расследования, вычисляют коррупционеров на местах, пишут заявления в правоохранительные органы, сотрудничают со СМИ и общественностью. Их основная функция – это обеспечивать порядок и сообщать о нарушениях.