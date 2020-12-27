Израиль в третий раз ввел тотальный карантин

В Израиле с 27 декабря вступил в силу третий общенациональный строгий карантин из-за коронавируса, ранее его вводили в апреле и сентябре нынешнего года.

Он продлится две недели, пишет newsru.co.il. Однако этот срок может быть большим, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1 тыс.

Генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви уже заявил, что жесткий карантин продлится не две, а три-четыре недели, пишет издание.

Карантин в стране объявили в связи с ростом количества новых случаев заражения до более чем 3 тыс. в сутки в течение последних нескольких дней, а также из-за опасений относительно новой, более заразной мутации коронавируса.

в Израиле закрылись торговые предприятия, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Работа транспорта запланирована по обычному графику, но с карантинными ограничениями заполненности – до 50% пассажировместимости. Также будут работать поезда.

Кафе и рестораны могут работать только на доставку, парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов, закрыты.

Гражданам разрешено удаляться от дома не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

По обычному расписанию продолжат работать детские сады и школы системы специального образования. Все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах также продолжат учебу в дни карантина.

Разрешено собираться не более 20 людям на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Во время нового карантина не будет работать программа так называемых зеленых островов, дававшая путешественникам полную свободу действий в туристических районах Эйлата и Мертвого моря.

В израильской полиции заявили, что учли "уроки" первых двух локдаунов. Число блокпостов на дорогах сократили, основной акцент сделали на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений.

Демонстрации в стране не запретили, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 27 декабря, в Израиле инфицировались коронавирусом 400 099 человек, из них 3 222 умерли.

Как сообщил OBOZREVATEL, Израиль ужесточит правила въезда гражданам из стран "красной зоны" – Украины, Беларуси, Турции и Болгарии из-за пандемии в рамках пилотного проекта "Канфей-Хаиль".

Туристы должны будут сдавать по два анализа на COVID-19: первый сразу после приземления в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а второй – по окончанию 10-дневного карантина. В случае отказа человеку придется отбывать 14-дневный карантин в специально отведенных для этого местах.