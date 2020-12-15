Израиль усилит правила въезда украинцам из-за COVID-19

Израиль усилит правила въезда гражданам из стран "красной зоны" – Украины, Беларуси, Турции и Болгарии из-за пандемии коронавируса в рамках пилотного проекта "Канфей-Хаиль".

Теперь туристы должны будут сдавать по два анализа на COVID-19: первый сразу после приземления в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а второй – по окончанию 10-дневного карантина, сообщает yediot.co.il.

В случае отказа человеку придется отбывать 14-дневный карантин в специально отведенных для этого местах. Таким образом в Израиле хотят ограничить проникновение вируса из-за границы.

Если пилотный проект окажется успешным, его действие планируют распространить на всех, кто прибывает из "красных" стран.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился первым в Израиле сделать прививку от COVID-19. Он сказал, что "верит в вакцины" и что для него "важно, чтобы израильтяне прошли вакцинацию".