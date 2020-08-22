Израиль призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань

Юрий Сергиенко Общество 18:43, 22.08.2020

Глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамзу призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

По его словам, массовое празднование может способствовать распространению COVID-19, передает Reuters.

"Предполагается, что подобное собрание вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для систем здравоохранения. Также тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше", – пояснил Гамзу.

Ежегодно десятки тысяч хасидов съезжаются в Умань на Рош ха-Шана (еврейский Новый год), где они посещают могилу раввина Нахмана, возродившего хасидское движение. В 2020 году этот праздник отмечается с 18 по 20 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина намерена ввести ограничения на прибытие большого количества хасидов в Умань на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что по оценкам Кабмина, в Умань должны были прибыть от 5 до 10 000 хасидов.

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